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- Luis Nani, Orlando City'den ayrıldığını açıkladı
Luis Nani, Orlando City'den ayrıldığını açıkladı
Portekizli futbolcu Luis Nani, 3 sezondur formasını giydiği MLS kulübü Orlando City'den ayrıldığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 27.11.2021 - 08:56
Oynadığı 1 sezonda Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Luis Nani hakkında ilginç bir gelişme yaşandı.
Orlando City'den ayrıldığını açıklayan Luis Nani, "Her güzel şeyin bir sonu vardır. Harika geçen 3 sezonun ardından Orlando'dan ayrılıyorum. Sözleşmem sona erdi ve kulüp tarafından uzatılmama kararı alındı. Orlando'ya bundan sonrası için en iyisini diliyorum." dedi.
"COME TO FENERBAHÇE"
Başarılı futbolcunun bu paylaşımının altına sarı-lacivertli taraftarlar "Come to Fenerbahçe" yazarak eski oyuncularını takımlarına çağırdı. Yarım sezonda iyi bir katkı alabileceklerini düşünen sarı-lacivertliler Başkan Ali Koç'a çağrıda bulundu.
10 GOL 7 ASİST
Orlando City'de bu sezon 28 maçta forma giyen yıldız oyuncu 10 gol 7 asistle 17 gole doğrudan katkı sağlamıştı.