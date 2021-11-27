Luis Nani, Orlando City'den ayrıldığını açıkladı

Portekizli futbolcu Luis Nani, 3 sezondur formasını giydiği MLS kulübü Orlando City'den ayrıldığını duyurdu.

Oynadığı 1 sezonda Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Luis Nani hakkında ilginç bir gelişme yaşandı.

Orlando City'den ayrıldığını açıklayan Luis Nani, "Her güzel şeyin bir sonu vardır. Harika geçen 3 sezonun ardından Orlando'dan ayrılıyorum. Sözleşmem sona erdi ve kulüp tarafından uzatılmama kararı alındı. Orlando'ya bundan sonrası için en iyisini diliyorum." dedi.

"COME TO FENERBAHÇE"

Başarılı futbolcunun bu paylaşımının altına sarı-lacivertli taraftarlar "Come to Fenerbahçe" yazarak eski oyuncularını takımlarına çağırdı. Yarım sezonda iyi bir katkı alabileceklerini düşünen sarı-lacivertliler Başkan Ali Koç'a çağrıda bulundu.

10 GOL 7 ASİST

Orlando City'de bu sezon 28 maçta forma giyen yıldız oyuncu 10 gol 7 asistle 17 gole doğrudan katkı sağlamıştı.