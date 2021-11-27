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    Luis Nani, Orlando City'den ayrıldığını açıkladı

    Portekizli futbolcu Luis Nani, 3 sezondur formasını giydiği MLS kulübü Orlando City'den ayrıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 08:56
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    Luis Nani, Orlando City'den ayrıldığını açıkladı

    Oynadığı 1 sezonda Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Luis Nani hakkında ilginç bir gelişme yaşandı.

    Orlando City'den ayrıldığını açıklayan Luis Nani, "Her güzel şeyin bir sonu vardır. Harika geçen 3 sezonun ardından Orlando'dan ayrılıyorum. Sözleşmem sona erdi ve kulüp tarafından uzatılmama kararı alındı. Orlando'ya bundan sonrası için en iyisini diliyorum." dedi.

    Luis Nani, Orlando City den ayrıldığını açıkladı #1

    "COME TO FENERBAHÇE"

    Başarılı futbolcunun bu paylaşımının altına sarı-lacivertli taraftarlar "Come to Fenerbahçe" yazarak eski oyuncularını takımlarına çağırdı. Yarım sezonda iyi bir katkı alabileceklerini düşünen sarı-lacivertliler Başkan Ali Koç'a çağrıda bulundu.

    10 GOL 7 ASİST

    Orlando City'de bu sezon 28 maçta forma giyen yıldız oyuncu 10 gol 7 asistle 17 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

    Luis Nani, Orlando City den ayrıldığını açıkladı #2

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