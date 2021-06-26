Luis Nani'den enfes gol

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, Inter Miami ağlarına gönderdiği füzeyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Luis Nani kariyerini ABD'de sürdürüyor.

MLS'te Inter Miami-Orlando City ile karşılaşırken maçın 80. dakikasında Portekizli futbolcu uzaktan attığı golle hem 3 puanı getirdi hem de yılın gollerinden birini attı.

Topun bir anda yukarıya doğru hareket alması futbolseverleri mest ederken bu gol sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Eski Fenerbahçeli Nani'den enfes gol - İZLE