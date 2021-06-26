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Luis Nani'den enfes gol
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, Inter Miami ağlarına gönderdiği füzeyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
- Haber Merkezi
- 26.06.2021 - 12:39
- Güncelleme : 26.06.2021 - 13:04
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Luis Nani kariyerini ABD'de sürdürüyor.
MLS'te Inter Miami-Orlando City ile karşılaşırken maçın 80. dakikasında Portekizli futbolcu uzaktan attığı golle hem 3 puanı getirdi hem de yılın gollerinden birini attı.
Topun bir anda yukarıya doğru hareket alması futbolseverleri mest ederken bu gol sosyal medyaya da damgasını vurdu.
Eski Fenerbahçeli Nani'den enfes gol - İZLE