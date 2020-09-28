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    Luis Suarez, Atletico Madrid kariyerine harika başladı

    Luis Suarez, Atletico Madrid'in Granada'yı 6-1 yendiği maçta 2 gol 1 asistle oynadı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 11:46
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    Luis Suarez, Atletico Madrid kariyerine harika başladı

    Barcelona ile yollarını ayırarak Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, daha ilk maçtan kalitesini göstermeye başladı.

    Uruguaylı golcü, Atletico Madrid'in Granada'yı 6-1 yendiği maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

    Ağustos ayında Lizbon'da yapılan Şampiyonlar Ligi 8'li finaline katılması nedeniyle La Liga'da yeni sezondaki iki maçı ertelenen Atletico Madrid, ilk karşılaşmasına 3. haftada çıktı.

    SUAREZ'DEN 2 GOL 1 ASİST

    Haftaya lider giren Granada'yı konuk eden Atletico Madrid, ilk yarıyı 9. dakikada Diego Costa'nın attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarının hemen başında Angel Correa ile skoru 2-0'a taşıyan Atletico, 65. dakikada Joao Felix, 71. dakikada Marcos Llorente, 85 ve 90+3. dakikalarda ise Luis Suarez'in golleriyle müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.

    Granada'nın tek golü 87. dakikada Jorge Molina'dan geldi.

    Luis Suarez, Atletico Madrid kariyerine harika başladı #1

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