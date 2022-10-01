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    Luis Suarez: Avrupa'ya kesinlikle dönmeyeceğim

    Uruguay Ligi ekiplerinden Nacional ile sözleşmesi yakın zamanda bitecek olan 35 yaşındaki Luis Suarez, gelecek planlaması adına açıklamalarda bulundu.
    • 01.10.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 17:04
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    Luis Suarez: Avrupa'ya kesinlikle dönmeyeceğim

    Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Luis Suarez, Dünya Kupası'na hazır gidebilmek için Nacional ile kısa süreli bir sözleşme imzalamıştı.

    Nacional ile olan sözleşmesinin sonuna yaklaşan Uruguaylı yıldız, geleceğine nasıl yön vereceğiyle ilgili konuştu.

    "Avrupa'ya kesinlikle dönmeyeceğim"

    Marca'ya açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kala buradan ayrılacağım. Henüz bir karar vermedim. Sözleşmem sona eriyor. MLS benim için iyi bir seçenek olabilir, ancak Avrupa'ya kesinlikle dönmeyeceğim" dedi.

    Luis Suarez: Avrupa ya kesinlikle dönmeyeceğim #1

    "Dünya Kupası sonrası neler olacağına karar vereceğim"

    Avrupa kariyerinden gururla bahseden Suarez, "Avrupa'da yaptıklarımı, gururla bıraktım. Ayrılma kararı aldığımda Atletico Madrid'den daha zayıf bir takıma gitmek istemedim. Dünya Kupası sonrası neler olacağına karar vereceğim" ifadelerini kullandı.

    Luis Suarez: Avrupa ya kesinlikle dönmeyeceğim #2


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