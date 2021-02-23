Luis Suarez: Barcelona beni kovdu, Messi'yi özlüyorum

Barcelona ile yollarını ayırarak Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, neler yaşadığını anlattı. Golcü futbolcu, yakın arkadaşı Messi'yi özlediğini söyledi.

Sezon başında Atletico Madrid'e imza atan Uruguaylı golcü oyuncu Luis Suarez, Barcelona'dan ayrılış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

France Football'a konuşan Suarez, "Barcelona'nın değişikliğe ihtiyacı vardı. Ben de bunu kabul ettim. Kulübe sadık kalmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım." dedi.

"BARCELONA BENİ KOVDU"

Tecrübeli golcü, "Barcelona beni kovdu! Bana artık güvenmediklerini söylediler. Daha sonra Atletico Madrid'e gelme fikri bana cazip geldi." ifadelerini kullandı.

"HEM SAHA İÇİNDE HEM DE SAHA DIŞINDA MESSI'Yİ ÖZLÜYORUM"

Messi ile dostluklarına da değinen Uruguaylı golcü, "Sadece saha içinde değil saha dışında da Messi'yi özlüyorum. İletişimimizi özlüyorum. Çocuklarımızın birlikte oynadığı anları özlüyorum. Çocuklarımız da birbirlerini özledi." şeklinde konuştu.