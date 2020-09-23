Barcelona'ya veda eden Luis Suarez, tesislerden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı.

Bayern Münih'e 8-2 yenilerek tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşayan Barcelona'da sular durulmuyor.

Zor da olsa Lionel Messi'yi takımda kalmaya ikna eden Katalan devinde, Rakitic ve Semedo'nun ardından Luis Suarez'den takımdan ayrıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Son kez kulübe gelen Uruguaylı golcü, tesislerden ayrılırken arabanın içinde gözyaşlarına boğuldu.

YENİ ADRESİ ATLETİCO MADRİD

33 yaşındaki futbolcunun Atletico Madrid'e transfer olması bekleniyor.

Luis Suarez, Barcelona'dan ağlayarak ayrıldı - İZLE