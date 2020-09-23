Dolar
7.6911
0.3758%
Euro
8.9972
0.2071%
Altın
1884.64
-0.8188%
Borsa
1102.99
0.623%
G. Altın
465.435
-0.6302%
Bitcoin
80897.81
-0.5395%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C
    Luis Suarez, Barcelona'dan ağlayarak ayrıldı

    Luis Suarez, Barcelona'dan ağlayarak ayrıldı

    Barcelona'ya veda eden Luis Suarez, tesislerden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 14:59
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 14:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bayern Münih'e 8-2 yenilerek tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşayan Barcelona'da sular durulmuyor.

    Zor da olsa Lionel Messi'yi takımda kalmaya ikna eden Katalan devinde, Rakitic ve Semedo'nun ardından Luis Suarez'den takımdan ayrıldı.

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Son kez kulübe gelen Uruguaylı golcü, tesislerden ayrılırken arabanın içinde gözyaşlarına boğuldu.

    YENİ ADRESİ ATLETİCO MADRİD

    33 yaşındaki futbolcunun Atletico Madrid'e transfer olması bekleniyor.

    Luis Suarez, Barcelona'dan ağlayarak ayrıldı - İZLE

    Luis Suarez, Barcelona dan ağlayarak ayrıldı #1

    Luis Suarez, Barcelona dan ağlayarak ayrıldı #2

     

    Luis Suarez, Barcelona dan ağlayarak ayrıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir