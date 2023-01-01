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Luis Suarez Gremio'da
Brezilya ekibi Gremio, Uruguaylı golcü futbolcu Luis Suarez'i kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 01.01.2023 - 08:41
Gremio Kulübü, 35 yaşındaki Suarez ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Oynadığı takımlar
Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid'de forma giyen Suarez, Temmuz 2022'de altyapısından yetiştiği Nacional'e imza attı.
Geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Nacional'de 16 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 8 gol buldu.
Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda ise 137 karşılaşmada 68 gol kaydetti.