Luis Suarez, Gremio'ya veda etti 1 sezondur futbol hayatına Gremio'da devam eden Luis Suarez, Brezilya ekibiyle yollarını ayırdı. Uruguaylı futbolcu son maçını da golsüz geçmedi.

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Brezilya Ligi'nin 37. hafta mücadelesinde Gremio ile Vasco da Gama karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-0'lık Gremio galibiyeti ile tamamlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 46. dakikada Luis Suarez kaydetti.

Brezilya'da ligin bitmesine bir hafta kala bu maç Gremio'nun kendi sahasında oynadığı son maç olurken, mavi-siyahlı ekibin yıldız golcüsü Luis Suarez, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından takım arkadaşları ve taraftarları ile vedalaştı.

O anlar, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

52 maçta 24 gol 17 asist

Geçtiğimiz ocak ayında Nacional'den Gremio'ya transfer olan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, Brezilya ekibinin forması ile çıktığı 52 maçta 24 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

Yıldız futbolcunun, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin de formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olabileceği konuşuluyor.