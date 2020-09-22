Luis Suarez'e kopya suçlaması

Barcelona'da yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın takımda istemediği ve ismi Juventus ile anılan Luis Suarez için suçlama geldi.

Luis Suarez, Barcelona'da istenmezken; Juventus, Uruguaylı oyuncuyu almak için devreye girdi. Avrupa Birliği kontenajanından kadroya katılması istenen oyuncu da İtalya vatandaşlığı alması için pasaport sınavına girdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eşi Sofia Balbi İtalya vatandaşı olmasına rağmen, kendisi de vatandaşlık almak için dil sınavını geçmek zorunda olan Suarez, Perugia Üniversitesi'nde sınava girdi. Sınav sonucunun olumlu olduğu açıklandı; ancak Uruguaylı oyuncuya sınav öncesi soruların yanıtlarının verildiği bildirildi.

Bunun üzerine de İtalyan polisi Suarez için soruşturma başlattı.

Bu arada İtalyan medyasında ayrıca yılda 10 milyon euro kazanan Luis Suarez'in tek bir kelime İtalyanca konuşamadığı vurgulandı.

Juventus'un Luis Suarez için devreden çıkmasının ardından, Uruguaylı oyuncu Atletico Madrid ile masaya oturdu.

33 yaşındaki golcü oyuncunun, İspanyol ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Bu arada forvet hattını güçlendirmek isteyen Juventus'ta ise eski oyuncusu Alvaro Morata sağlık kontrolünden geçti.