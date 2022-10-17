Luiz Gustavo ve Talisca'dan klas goller

Luiz Gustavo ve Talisca'dan klas goller

Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr'ın Al Feiha'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Luiz Gustavo ve Talisca'nın golleri mücadeleye damga vurdu.

Suudi Arabistan Ligi'nde 8. hafta karşılaşmasında Al-Nassr, Al Feiha'yı konuk etti. MRSOOL Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 81. ve 84. dakikalarda Anderson Talisca ile 74. ve 87. dakikalarda Luiz Gustavo kaydetti.

Arap spiker kendinden geçti

Yolu Süper Lig'den geçmiş olan iki oyuncunun golleriyle maçı kazanan Al-Nassr, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 2. sırada yer buldu.

Karşılaşmada gol perdesini açan Luiz Gustavo'nun şutu ise görenleri büyüledi. Brezilyalı futbolcunun yaklaşık 25 metre mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruş; ağlarla buluşurken, maçın spikerinin gole olan tepkisi sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte Talisca ve Luiz Gustavo'nun golleri...

Luiz Gustavo ve Talisca'dan klas goller - İZLE