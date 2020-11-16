Luiz Suarez'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Atletico Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ünlü Uruguylı futbolcu Luiz Suarez rutin koronavirüs testine girdi. Uruguay Futbol Federasyonu, Luis Suarez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

BARCELONA MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Barcelona'dan Atletico Madrid'e bu sezon başında transfer olan Suarez, 22 Kasım Pazar günü oynanacak olan Atletico Madrid - Barcelona maçında eski takımına karşı forma giyemeyecek.