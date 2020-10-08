Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic yıldız satın aldı

Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeği için bir internet sitesinden yıldız satın aldığını söyledi.

Real Madrid'in Sırp golcüsü Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelen bebeği için ilginç bir hediye aldı.

Milosevic, Alexei adını verdiği oğluna gökyüzünden bir yıldız satın aldı ve bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

"GÖKYÜZÜNDEKİ KONUMUNA GÖRE DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ"

"Selam millet, nasılsınız?" diyerek söze başlayan ünlü model, "Bildiğiniz gibi üç hafta önce doğum yaptım ve oğlum için özel bir şey yapmak istedim. Yıldız satan bir siteye rastladım ve bir yıldız satın aldım. Aslında bu, gerçekten harika bir şey çünkü sitedeki yıldızı zevkinize ve gökyüzündeki konumuna göre değiştirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

JOVIC KARANTİNA KURALLARINI DELMİŞTİ

Luka Jovic, koronavirüsün Avrupa kıtasını kasıp kavurduğu dönemde Real Madrid'in karantina kurallarını ihlal ederek Sırbistan'a gitmiş, ülkesinde de kuralları hiçe sayarak Milosevic'in doğum gününü kutlayarak tepki çekmişti.