Luka Modric: Messi'nin Barcelona'da kalmasına sevindim

Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, her zaman en iyilere karşı oynamak istediğini, bu yüzden de Messi'den Barcelona'dan ayrılmamasına sevindiğini söyledi.

Barcelona'dan ayrılmak istediğini açıkça dile getiren ancak yönetim tarafından zorla kulüpte tutulan Lionel Messi, bir açıklama yaparak gitmesine izin verilmediğini ve sezonu Katalan ekibinde geçireceğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Real Madridli futbolcu Luka Modric, Messi'nin Barcelona'dan ayrılmamasına sevindiklerini söyledi.

"HEP EN İYİLERE KARŞI OYNAMAK İSTERİM"

Messi'nin takımda kalma kararından övgüyle bahseden Hırvat oyuncu, "Hep en iyilere karşı oynamak isterim." sözlerini kullandı.

34 yaşındaki Modric konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir kulüp içerisinde tabii ki Messi'nin Barcelona'dan ayrılma kararını tartışmadık. Onun Barcelona'dan ayrılması bizim için kötü olur. Onun gibi bir oyuncunun rakibimiz olarak kalması harika. Kalmasına ben de şahsen sevindim çünkü hep en iyilere karşı oynamak isterim."