Luka Modric: Tottenham için fazla yaşlıyım

Real Madrid'in Hırvat futbolcusu Luka Modrid, eski takımı Tottenham'a döneceği yönünde çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Real Madrid'in Barcelona karşısında 3. golünü kaydererek ilerleyen yaşına rağmen halen formunda olduğunu gösterek Hırvat yıldızı Luka Modrid, kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesinin olduğunu belirterek, futbol oynamaya devam etmek istediğini söyledi.

"BİRKAÇ YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM"

Modric, "Her şey sezon sonunda belli olacak. Ben oynamaya birkaç yıl daha devam etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Kulüple birlikte ortak bir karara varacağımızı düşünüyorum." dedi.

"TOTTENHAM İÇİN FAZLA YAŞLIYIM"

Real Madrid'e Tottenham'dan birlikte geldikleri Gareth Bale gibi yeniden Londra ekibine dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya ise Modric, "Tottenham'da oynamak için artık fazla yaşlıyım. Bu ihtimal şu an görünmüyor." sözlerini kullandı.

2012 yılında Real Madrid'e 35 milyon euroya transfer olan Modric, İspanyol ekibinin formasını 350 kez giyerken 24 gol 55 asist üretti ve 2 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 3 İspanyol Süper Kupası, 1 İspanya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası kazanan kadronun içinde olmayı başardı.

Luka Modric ayrıca 2018'de Ballon d'Or ödülünü de kazanmayı başarmıştı.