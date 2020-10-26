Dolar
8.0904
1.5476%
Euro
9.563
1.2043%
Altın
1906.58
0.246%
Borsa
1154.68
-3.0194%
G. Altın
496.02
1.8097%
Bitcoin
107116.25
4.0139%
EXEN Coin
10.94
-1.08%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Luka Modric: Tottenham için fazla yaşlıyım

    Real Madrid'in Hırvat futbolcusu Luka Modrid, eski takımı Tottenham'a döneceği yönünde çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 16:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Luka Modric: Tottenham için fazla yaşlıyım

    Real Madrid'in Barcelona karşısında 3. golünü kaydererek ilerleyen yaşına rağmen halen formunda olduğunu gösterek Hırvat yıldızı Luka Modrid, kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesinin olduğunu belirterek, futbol oynamaya devam etmek istediğini söyledi.

    "BİRKAÇ YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM"

    Modric, "Her şey sezon sonunda belli olacak. Ben oynamaya birkaç yıl daha devam etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Kulüple birlikte ortak bir karara varacağımızı düşünüyorum." dedi.

    Luka Modric: Tottenham için fazla yaşlıyım #1

    "TOTTENHAM İÇİN FAZLA YAŞLIYIM"

    Real Madrid'e Tottenham'dan birlikte geldikleri Gareth Bale gibi yeniden Londra ekibine dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya ise Modric, "Tottenham'da oynamak için artık fazla yaşlıyım. Bu ihtimal şu an görünmüyor." sözlerini kullandı.

    2012 yılında Real Madrid'e 35 milyon euroya transfer olan Modric, İspanyol ekibinin formasını 350 kez giyerken 24 gol 55 asist üretti ve 2 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 3 İspanyol Süper Kupası, 1 İspanya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası kazanan kadronun içinde olmayı başardı.

    Luka Modric ayrıca 2018'de Ballon d'Or ödülünü de kazanmayı başarmıştı.

    Görüş Bildir