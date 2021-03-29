Luka Modric: Türkiye mağlubiyeti aklımdan çıkmıyor

Hırvatistan Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Luka Modric, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye karşı aldıkları yenilgiyi unutamadığını söyledi.

135. kez milli formayı giyen ve bir rekora imza atan Luka Modric, basın toplantısı düzenledi.

En güzel golü Arjantin'e karşı attığını söyleyen tecrübeli oyuncu, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Hırvatistan maçını ise unutamadığını söyledi.

Modric'in sözleri şu şekilde:

"Hırvatistan formasıyla attığım en güzel gol Arjantin'e karşıydı. Rusya'daki Dünya Kupası sırasındaydı. Elbette bu formayla attığım her gol değerli ama bence o gol, diğerlerinden daha değerli."

"ÇOK ZORDU ÇOK"

"Kariyerim boyunca beni çok etkileyen bir an var. Bu forma altında geçirdiğim en zor an EURO 2008'de Türkiye'ye karşı Viyana'da aldığımız mağlubiyetti. O yenilgi bize sert vurdu. Çok zordu. Soyunma odasındaki halimizi düşünebilirsiniz. Çok zordu çok. Sonrasında ne yaparsak yapalım, ne kadar başarılı olursak olalım. Aklımın bir ucunda hep o yenilgi var."

NE OLMUŞTU?

2008 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türkiye ile karşı karşıya gelen Hırvatlar, mücadelenin 120. dakikasında Klasnic'in golüyle 1-0 öne geçmiş ancak son saniyelerde Semih Şentürk'ün golüne engel olamamıştı.

Penaltılara giden karşılaşmayı 4-2 kazanan ay-yıldızlı ekibimiz, adını yarı finale yazdırmıştı.