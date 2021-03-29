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- Luka Modric: Türkiye mağlubiyeti aklımdan çıkmıyor
Luka Modric: Türkiye mağlubiyeti aklımdan çıkmıyor
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 16:31
- Güncelleme : 29.03.2021 - 16:45
135. kez milli formayı giyen ve bir rekora imza atan Luka Modric, basın toplantısı düzenledi.
En güzel golü Arjantin'e karşı attığını söyleyen tecrübeli oyuncu, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Hırvatistan maçını ise unutamadığını söyledi.
Modric'in sözleri şu şekilde:
"Hırvatistan formasıyla attığım en güzel gol Arjantin'e karşıydı. Rusya'daki Dünya Kupası sırasındaydı. Elbette bu formayla attığım her gol değerli ama bence o gol, diğerlerinden daha değerli."
"ÇOK ZORDU ÇOK"
"Kariyerim boyunca beni çok etkileyen bir an var. Bu forma altında geçirdiğim en zor an EURO 2008'de Türkiye'ye karşı Viyana'da aldığımız mağlubiyetti. O yenilgi bize sert vurdu. Çok zordu. Soyunma odasındaki halimizi düşünebilirsiniz. Çok zordu çok. Sonrasında ne yaparsak yapalım, ne kadar başarılı olursak olalım. Aklımın bir ucunda hep o yenilgi var."
NE OLMUŞTU?
2008 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türkiye ile karşı karşıya gelen Hırvatlar, mücadelenin 120. dakikasında Klasnic'in golüyle 1-0 öne geçmiş ancak son saniyelerde Semih Şentürk'ün golüne engel olamamıştı.
Penaltılara giden karşılaşmayı 4-2 kazanan ay-yıldızlı ekibimiz, adını yarı finale yazdırmıştı.