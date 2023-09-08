Luka Modric'ten Fenerbahçe'ye övgü Real Madrid'in deneyimli ve yıldız oyuncusu Luka Modric, Arda Güler ve Dominik Livakovic hakkında röportaj verdi.

ensonhaber.com

İspanya La Liga ekiplerinden dünya devi Real Madrid'in deneyimli orta sahası Luka Modric, Arda Güler ve milli takımdan arkadaşı Dominik Livakovic hakkında konuştu.

Arda'nın sakatlığına vurgu yapan Modric, Livakovic'in Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğini ve Fenerbahçe'nin neden cazibe merkezi olduğunu söyledi.

"Fenerbahçe cazibe merkezi"

Modric'in açıklaması şöyle: