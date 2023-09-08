Luka Modric'ten Fenerbahçe'ye övgü

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İspanya La Liga ekiplerinden dünya devi Real Madrid'in deneyimli orta sahası Luka Modric, Arda Güler ve milli takımdan arkadaşı Dominik Livakovic hakkında konuştu.
Arda'nın sakatlığına vurgu yapan Modric, Livakovic'in Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğini ve Fenerbahçe'nin neden cazibe merkezi olduğunu söyledi.
"Fenerbahçe cazibe merkezi"
Modric'in açıklaması şöyle:
Livakovic gibi özel bir kalecinin Fenerbahçe'ye neden gittiğini anlamak güç değil. Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden sonra Fenerbahçe, oyuncular için cazibe merkezi haline geldi. Arda Güler çok özel bir yetenek. Talihsiz bir sakatlık yaşadı ancak yaşı genç. Eski gücüne kavuşması uzun sürmez.