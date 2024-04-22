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Luka Modric'ten şaşırtan karar: Bir sezon daha Real Madrid'de kalabilir

Luka Modric'ten şaşırtan karar: Bir sezon daha Real Madrid'de kalabilir Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luka Modric, geleceğiyle ilgili kararını verdi.