Luka Modric'ten şaşırtan karar: Bir sezon daha Real Madrid'de kalabilir
ensonhaber.com

Real Madrid'de sözleşmesi sona erecek Luka Modrid'in geleceği netleşiyor.

As'ta yer alan habere göre; Luka Modric, Real Madrid'de devam etme kararı aldı.

Bir sezon daha kalabilir

Haberde; Hırvat yıldızın, takımdan ayrılmak istemediği ve bir sezon daha eflatun-beyazlı formayı terletmek istediği ifade edildi.

Daha önce, tecrübeli futbolcunun Türkiye'den bir takıma transfer olabileceği de yazılıyordu.

38 maçta 2 gol 6 asist

2012 yılından beri Real Madrid formasını giyen 38 yaşındaki oyuncu, bu sezon 38 maçta forma giydi ve 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.