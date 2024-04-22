Luka Modric'ten şaşırtan karar: Bir sezon daha Real Madrid'de kalabilir

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Real Madrid'de sözleşmesi sona erecek Luka Modrid'in geleceği netleşiyor.
As'ta yer alan habere göre; Luka Modric, Real Madrid'de devam etme kararı aldı.
Bir sezon daha kalabilir
Haberde; Hırvat yıldızın, takımdan ayrılmak istemediği ve bir sezon daha eflatun-beyazlı formayı terletmek istediği ifade edildi.
Daha önce, tecrübeli futbolcunun Türkiye'den bir takıma transfer olabileceği de yazılıyordu.
38 maçta 2 gol 6 asist
2012 yılından beri Real Madrid formasını giyen 38 yaşındaki oyuncu, bu sezon 38 maçta forma giydi ve 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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