Lukaku 300. golünü attı, Inter lider oldu

Lukaku'nun 2 gol attığı maçta Lazio'yu 3-1 yenen Inter, Serie A'da liderliğe yükseldi.

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Inter, sahasında Lazio'yu konuk etti.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Maçın 20. dakikasında Laziolu Wesley Hoedt’in rakibi Lautaro Martinez’e ceza sahası içinde yaptığı hareket nedeniyle hakem Michael Fabbri, penaltı noktasını gösterdi.

LUKAKU 300. GOLÜNÜ ATTI

Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, 22. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirerek, ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının son anlarında Lukaku, 45. dakikada bir gol daha atarak farkı 2’ye çıkardı: 2-0. Bu gol, Lukaku'nun kariyerindeki 300. golü oldu.

İkinci yarıda, konuk ekip 61. dakikada Gonzalo Escalante ile farkı 1'e indirdi. Ancak ev sahibi ekipten bu gole yanıt gecikmedi ve Lautaro Martinez 64. dakikada skoru 3-1 yapan golü attı.

Mücadele başka gol olmayınca Inter, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Inter, puanını 50’ye yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.