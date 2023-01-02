Belçika Milli Takımının ve Inter'in golcü futbolcusu kariyeri ve Belçika'nın yardımcı antrenörü eski efsane futbolcu Thierry Henry, hakkında önemli açıklamalar yaptı.

29 yaşındaki yıldız futbolcu Romelu Lukaku, 2022 Katar Dünya Kupası'na Belçika ile erken veda etmeyi ve sakatlığını geride bırakıp, bonservisiyle birlikte İtalyan devi Inter'in formasını giymeyi istediğini söyledi.

Lukaku, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk bölümünde çok sayıda maç kaçırmıştı.

Golcü oyuncu kariyeriyle alakalı İtalyan basınından Sky Sport'a açıklamalarda bulundu.

"Chelsea ile konuşuruz ve bir çözüm buluruz"

Chelsea ile konuşup geleceğiyle ilgili bir çözüm bulmak istediğini belirten Lukaku, "Herkes ne istediğimi biliyor. Şu anda Inter'in kazanması için ne gerekiyorsa yapmalıyım ve ardından Chelsea ile oturup konuşabiliriz. Aklımda kariyerimi çocukluk kulübüm olan Anderlecht ile bitirmek var. Neredeyse 30 yaşındayım, oğlum okula burada başladı ve Inter akademisinde oynuyor. Burada kalmak ve işleri doğru yapmak istiyorum. Umarım önümüzdeki altı ayda Inter ile iyi işler yaparım, maksimumda çalışırım ve sonunda Chelsea ile konuşuruz ve bir çözüm buluruz." dedi.

"Henry, Belçika'nın bir sonraki teknik direktörü"

Milli takım hakkında konuşan Romelu Lukaku, "Benim için Henry, Belçika'nın bir sonraki teknik direktörü. Hiç şüphe yok, bunu açıkça söylüyorum: Bir sonraki teknik direktör o olacak. Sürekli kazanmak istiyor ve federasyonun her şeyi değiştirmek isteyen bir koç alacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.