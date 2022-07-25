Lukaku’dan Akdeniz diyeti uygulaması

Chelsea'den İnter'e geri dönen Romelu Lukaku, yeni sezon öncesinde fazla kilolarından kurtulmak ve fit kalmak için özel hazırlık gerçekleştiriyor.

29 yaşındaki golcü Romelu Lukaku, Inter'den geçtiğimiz sezon 113 milyon euro karşılığında Chelsea'ye gitmişti. İnter, yeni sezon için Chelsea'den Lukaku'yu bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna geri katmıştı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Belçikalı futbolcu, İnter'in hazırlık kampına 101 kilonun üstünde gelince kendisine gelen tepkiler nedeniyle özel bir diyet programı hazırladı.

Sebze ağırlıklı beslenecek

Akdeniz diyeti uygulayacak olan Lukaku, sebze ağırlıklı beslenecek ve karbonhidrat tüketimini azaltmaya çalışacak.

Diyet programına göre; patates, tavuk ve siyah pirinç tüketecek olan Lukaku, geleneksel makarna yemeklerinden mahrum kalacak.

Kilo veremezse kadroya alınmayacak

10 kilo vermeyi planlayan Lukaku, fit formuna geri dönemezse İnter'de maç kadrolarına dahil edilmeyecek.

Geçtiğimiz sezon Thomas Tuchel ile kişisel sorunlar yaşayan Lukaku, Chelsea formasıyla 44 maça çıkarken 15 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.