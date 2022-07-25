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    Lukaku’dan Akdeniz diyeti uygulaması

    Lukaku’dan Akdeniz diyeti uygulaması

    Chelsea'den İnter'e geri dönen Romelu Lukaku, yeni sezon öncesinde fazla kilolarından kurtulmak ve fit kalmak için özel hazırlık gerçekleştiriyor.
    • 25.07.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 17:44
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    29 yaşındaki golcü Romelu Lukaku, Inter'den geçtiğimiz sezon 113 milyon euro karşılığında Chelsea'ye gitmişti. İnter, yeni sezon için Chelsea'den Lukaku'yu bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna geri katmıştı.

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Belçikalı futbolcu, İnter'in hazırlık kampına 101 kilonun üstünde gelince kendisine gelen tepkiler nedeniyle özel bir diyet programı hazırladı.

    Lukaku’dan Akdeniz diyeti uygulaması #1

    Sebze ağırlıklı beslenecek

    Akdeniz diyeti uygulayacak olan Lukaku, sebze ağırlıklı beslenecek ve karbonhidrat tüketimini azaltmaya çalışacak.

    Diyet programına göre; patates, tavuk ve siyah pirinç tüketecek olan Lukaku, geleneksel makarna yemeklerinden mahrum kalacak.

    Lukaku’dan Akdeniz diyeti uygulaması #2

    Kilo veremezse kadroya alınmayacak

    10 kilo vermeyi planlayan Lukaku, fit formuna geri dönemezse İnter'de maç kadrolarına dahil edilmeyecek.

    Geçtiğimiz sezon Thomas Tuchel ile kişisel sorunlar yaşayan Lukaku, Chelsea formasıyla 44 maça çıkarken 15 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.

    Lukaku’dan Akdeniz diyeti uygulaması #3


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