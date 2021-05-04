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    Lukaku’dan Zlatan’a mesaj var: Kral belli

    İtalya Serie A şampiyonu Inter'in yıldız forveti Romelu Lukaku’dan, şampiyonluk sonrası Zlatan’a gönderme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 09:57
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    Lukaku’dan Zlatan’a mesaj var: Kral belli

    Serie A’da şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Inter’in golcü forveti Romelu Lukaku, yaptığı paylaşımla Zlatan’ın açıklamalarına cevap verdi.

    Paylaşımında “Gerçek Tanrı kralı taçlandırdı, şimdi itaat edin. Milano’nun kralı belli” açıklamalarında bulundu.

    Lukaku’dan Zlatan’a mesaj var: Kral belli #1

    SADECE BELÇİKA ŞAMPİYONLUĞU VAR

    21 Şubat’ta oynanan Milan-Inter müsabakasının ardından Zlatan, Lukaku ile ilgili “27 yaşında ve kariyerinden tek kupa kazandı. O da Belçika şampiyonluğu. Başka ne söylememi istiyorsunuz?” ifadelerini kullanmıştı.

    Lukaku’dan Zlatan’a mesaj var: Kral belli #2

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