Luton Town'ın Brigton'u 4 golle geçtiği maça 7 isimli futbolcu damgasını vurdu Premier Lig takımı Luton Town'da Brighton’a karşı hat-trick yapan Elijah Anuoluwapo Oluwaferanmi Oluwatomi Oluwalana Ayomikulehin Adebayo, topu evine götürdü.

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Premier Lig 22. hafta maçında Luton Town, sahasında Brighton ile karşılaştı.

Kenilworth Road'da oynanan maçı Luton Town 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 1, 42 ve 56. dakikalarda Elijah Anuoluwapo Oluwaferanmi Oluwatomi Oluwalana Ayomikulehin Adebayo, 3. dakikada ise Chiedozie Ogbene kaydetti.

Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, ligde 4 maç sonra mağlup oldu. Luton Town ise 2 maç sonra galip geldi.

İki takım da 19 puanda

Alınan bu sonucun ardından Luton, puanını 19'a çıkardı. Brighton ise 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Luton, Newcastle deplasmanına gidecek. Brighton ise Palace ile karşılaşacak.

Elijah Anuoluwapo Oluwaferanmi Oluwatomi Oluwalana Ayomikulehin Adebayo, topu evine götürdü

Öte yandan Luton adına 3 gol atan Elijah Anuoluwapo Oluwaferanmi Oluwatomi Oluwalana Ayomikulehin Adebayo, maçtan sonra hakemden topu alarak hatıra amaçlı evine götürdü.

Maç sonrası çok mutlu olduğunu ifade eden futbolcunun ismi ise sosyal medyaya damgasını vurdu.