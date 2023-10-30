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Lyon çalıştırıcısı Fabio Grosso'nun yaralandığı olaylarda 9 kişi gözaltına alındı

Lyon çalıştırıcısı Fabio Grosso'nun yaralandığı olaylarda 9 kişi gözaltına alındı Fransa Birinci Futbol Ligi'nde dün oynanması planlanan Marsilya-Lyon maçı öncesinde yaşanan ve konuk takımın teknik direktörü Fabio Grosso'nun yüzünden yaralanmasına neden olan şiddet olaylarında 9 kişi gözaltına alındı.