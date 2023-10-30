Lyon çalıştırıcısı Fabio Grosso'nun yaralandığı olaylarda 9 kişi gözaltına alındı

Fransa Ligue 1'de oynanacak Marsilya - Lyon maçı öncesi skandal bir olay yaşanmıştı.
Maç öncesi Marsilya'nın stadyumu Orange Veledrome'a hareket eden Lyon'un takım otobüsü, Marsilya taraftarlar tarafından saldırıya uğradı.
Otobüse yapılan taşlı saldırıda Lyon'un hocası Fabio Grosso yaralanmıştı.
9 kişi gözaltında
Fransız RMC kanalının programına katılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dünkü olaylarda Grosso'nun yanı sıra 5 polisin de yaralandığını ve 9 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Ulusal basın, olayla ilgili 2 soruşturmanın başlatıldığını aktardı.
Yerel gazete La Provence, saldırının ardından yüzü kanlar içinde kalan Grosso'nun fotoğrafını bugünkü sayısının kapağına taşıdı.
Lyon taraftarının Nazi selamı vermesi tepki çekti
Öte yandan, bazı Lyon taraftarlarının ertelenen maç öncesi tribünlerde maymun taklidi yapması ve Nazi selamı vermesi tepkiye neden oldu.
Lyon Kulübü, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, taraftarların ırkçı tavırlarını kınadı.
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