Lyon maçında sakatlanan Neymar ağladı

PSG'nin Lyon'a 1-0 yenildiği maçta sakatlanan Neymar, sedye ile soyunma odasına götürülürken gözyaşlarını tutamadı.

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında PSG ile Lyon karşı karşıya geldi.

Kadewere'nin attığı golle rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden Lyon, puan durumunda Fransız devinin üstüne çıkarak 2. sıraya yükseldi.

PSG hem maçı hem de Brezilyalı yıldızı Neymar'ı kaybetti.

Mücadelenin sonlarına doğru yaşanan bir ikili mücadele sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun, acı içinde kıvrandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sağlık görevlileri tarafından sedye ile soyunma odasına götürülen Neymar'ın hüngür hüngür ağladığı görüldü.

Tecrübeli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.