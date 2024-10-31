Lyon'dan Beşiktaş maçı itirafı

Haber Merkezi

Lyon son iki maçta alınan sonuçların ardından teknik direktör Pierre Sage, eleştiri oklarının hedefi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Beşiktaş karşılaşmasına kadar 5 maçı kazanan Fransız ekibi, Beşiktaş'a sahasında 1-0 kaybettikten sonra ligde Auxerre ile 2-2 berabere kalmıştı.

BEŞİKTAŞ İTİRAFI

Bu maçların ardından eleştirilen teknik direktör Pierre Sage, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş karşısında istediğimiz gibi oynadık ama maçın sonucu beklentilerimizi karşılamadı. Pazar günkü Auxerre maçında belki de değişiklikler nedeniyle iyi bir ritim yakalamakta zorlandık, dört oyuncu değişti, yedi oyuncu ise birkaç maç üst üste oynadı. Auxerre en çok koştuğumuz maçtı ama muhtemelen iyi koşmadık." dedi.

SIRADAKİ MAÇ LILLE

Lyon, bir sonraki maçında ligde cuma günü Lille deplasmanına gidecek.