Lyon'dan Cherki için Galatasaray kararı Genç oyuncu Rayan Cherki, Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Lyon'da kalacak.

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Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Rayan Cherki’den olumsuz bir haber geldi.

L'Equipe'in haberine göre; Lyon'un genç yeteneği Cherki, kulübünün Galatasaray’a transfer olmasını istemesine rağmen, Galatasaray’a gitmeyi reddetti.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Haberde, Lyon ve Cherki arasındaki sözleşme görüşmelerinin devam ettiği ve Fransız kulübünün, sezon sonu yıldız futbolcuyu bedavaya almak isteyen Lazio'nun planlarını engellemeye çalıştığı belirtiliyor.

Genç oyuncunun mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

21 yaşındaki Rayan Cherki'nin güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

On numara ve kanatlarda oynayabilen Cherki’nin transferi, Galatasaray için önemli bir hedef olarak kalmıştı, ancak mevcut durumda umutlar azalmış gibi görünüyor.