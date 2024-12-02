Lyon'un yıldızı Georges Mikautadze, soyguna uğradı

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve turnuvanın yıldız isimlerinden biri olan Georges Mikautadze, talihsiz bir olayla karşılaştı.

Lyon'un golcüsü, dün akşam saatlerinde evinde silahlı soygunun kurbanı oldu.

250 BİN EURO DEĞERDE EŞYA ÇALDILAR

Fransız basınında yer alan haberlere göre Mikautadze'nin evine giren kapüşonlu iki kişi, golcü futbolcuyu silahla tehdit etti.

Haberde Mikautadze'nin fiziksel şiddete maruz kalmadığı, soyguncuların 250 bin euro değerindeki saat, lüks deri eşya ve mücevherleri çaldığı belirtildi.

Saldırının faillerinin tespiti için soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

EURO 2024'TE YILDIZLAŞTI

EURO 2024'te 4 maç sonunda 3 kez ağları sarsarak gol krallığını paylaşan yıldız isim, turnuvanın ardından 18.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Metz'den Lyon'a transfer olmuştu.

Bu sezon Lyon formasıyla 17 maça çıkan 24 yaşındaki isim, 4 gol ve 1 asistle mücadele etti.

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