M. United taraftarı saçının dökülmesinden kulübü sorumlu tuttu

Manchester United taraftarı Andrew Tryan, saçlarının dökülmesine sebebiyet verdiğini düşündüğü için kulübü dava açacak.

Uzun yıllardır İngiltere Premier Lig’de şampiyonluğa hasret olan Manchester United, son olarak ligde ezeli rakibi Liverpool’a sahasında 5-0 mağlup oldu.

Yaşanan tablo, Manchester United’a gönül vermiş taraftarları da çileden çıkartmış durumda. Kırmızı Şeytanlar’a destek veren Andrew Tryan isimli bir taraftar, saçlarının dökülmesinden kulübünü sorumlu tuttu. Tryan, ilerleyen günlerde Manchester United’a dava açacak.

2012-2013 sezonundan bu yana İngiltere Premier Lig’de mutlu sona ulaşamayan Manchester United, son olarak ezeli rakibi Liverpool’a sahasında 5-0 yenildi. Bu yenilgi ile birlikte zirve yarışında büyük yara alan Manchester United’da taraftarlar, en son ne zaman mutlu olduklarını unutmuşa benziyor.

UNITED TARAFTARI TRYAN KULÜBE DAVA AÇACAK

Andrew Tryan isimli bir taraftar ise yaşanan sıkıntılı sürecin en büyük kanıtı niteliğinde. Genç isim, saçlarının dökülmesinden kulübünü sorumlu tuttu.

10 yıl öncesine kadar gür saçlı birisi olduğunun altını çizen Tryan’a göre, karşılaşmalar sırasında maruz kaldığı sürekli stres ve öfkenin kelliğin nedeni olacağını düşünüyor.

Tryan, ilerleyen günlerde gönül verdiği kulübe dava açacak ve tazminat talebinde bulunacak. Ancak dünyanın dört bir yanındaki taraftarların Andrew Tryan’a destek çıkması, genç ismin davasının olumlu sonuçlanmasına yetmeyecek. Çünkü Manchester United’a açılan davayı destekleyecek resmi bir belge henüz yok.

Manchester United, Premier Lig’de dört galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet ile yedinci sırada yer alıyor.