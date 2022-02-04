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    Maç öncesi Real Madrid otobüsüne saldırı

    Kral Kupası'nda Athletic Bilbao ile karşılaşacak Real Madrid'in otobüsü şişe yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 09:56
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    Maç öncesi Real Madrid otobüsüne saldırı

    Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid, Athletic Bilbao'nun konuğu olurken maç öncesi tatsız anlar yaşandı.

    Real Madrid kafilesini taşıyan otobüs San Mames Stadı'na ulaştığı anlarda stat önünde bekleyen yüzlerce Bilbao taraftarı aynı anda otobüsü şişe yağmuruna tuttu.

    OTOBÜSÜN CAMLARI ÇATLADI

    Real Madrid otobüsü kısa süre içinde stadyuma girerken otobüsün camlarında çatlaklar olduğu göze çarptı.

    Maç öncesi Real Madrid otobüsüne saldırı #1

    Maç öncesi Real Madrid otobüsüne saldırı #2


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