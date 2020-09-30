Maçın ortasında tuvalete giden Dier'i Mourinho getirdi

İngiltere Lig Kupası'nda tur atlayan Tottenham'da tuhaf olaylar yaşandı. Jose Mourinho, maç esnasında tuvalete giden Eric Dier'ın peşinden soyunma odasına giderek futbolcuyu geri getirdi.

İngiltere Lig Kupası Son 16 turunda oynanan Tottenham-Chelsea maçında, son zamanların en garip olaylarından biri yaşandı.

Mücadelenin 19. dakikasında Timo Werner’in attığı golle 1-0 geriye düşen Tottenham’da, ikinci yarı tuhaf şeyler yaşandı.

TUVALETE GİTTİĞİ SIRADA MÜTHİŞ FIRSAT KAÇTI

Dakikalar 76’yı gösterirken Tottenham savunmacısı Eric Dier, kenardan izin alarak tuvalet ihtiyacını gidermek için sahadan çıktı.

Koşarak soyunma odasına giden Dier’ın pozisyonunda oluşan boşlukta Chelsea, Odoi ile çok net bir pozisyon kaçırdı.

Dier’ın tuvalete gittiği sırada Chelsea’nin ikinci gol şansını yakalaması Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho’yu adeta çileden çıkardı.

MOURINHO PEŞİNDEN GİTTİ

Yaşananlara sinirlenen Mourinho, yedek kulübesini terk ederek soyunma odasına Eric Dier’ın peşine gitti.

Dakika dakika ekranlara gelen o anlarda Mourinho’nun adeta çıldırdığı görüldü. İçeriye girerek Eric Dier’ı dışarıya çıkaran ve sahaya döndüren Mourinho, oyuncunun ardından yeniden yedek kulübesindeki yerine aldı.

3 DAKİKA SONRA BERABERLİK GELDİ

Yeşil sahaların gördüğü en garip olaylardan birinin yaşandığı Tottenham’da, Eric Dier’ın sahaya dönmesinden 3 dakika sonra beraberlik golü geldi.

Ceza sahasına yapılan ortada bir anda topu önünde bulan Erik Lamela, topu ağlara göndererek eşitliği yakaladı.

Bu gol, normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalar oynanmadan penaltılara götürdü. Penaltılarda Chelsea adına Mason Mount atışı kaçırdı ve Tottenham 5-4’le tur atlayan taraf oldu. Mourinho bu kez sevinç turu atarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Dier’ın tuvalete gittiği sırada ikinci gol fırsatını kaçıran Chelsea, penaltılarda mağlup olarak kupaya veda etti.

Yaşananlar sosyal medyada da geceye damga vurdu. İngili futbolseverler, Twitter'dan o anları paylaşarak şaşkınlıklarını ortaya koydu.

MOURINHO: 48 SAAT İÇİNDE YENİ MAÇA ÇIKMAK YASAKLANMALI

Mourinho ve Eric Dier, maçtan sonra çok konuşulan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte iki ismin tuvalet krizi ile ilgili söyledikleri:

MOURINHO: “48 saat içinde yeni bir maça çıktık. Her şeyi düşünen yöneticiler şuna dikkat etmeli; bir futbolcunun 48 saat içinde yeni maça çıkması yasaklanmalı. Dier maçın ortasında tuvalete gitmek zorunda kaldı.”

ERIC DIER: “Tuvalete gidince Mourinho arkamdan kovaladı ama yapabileceğim bir şey yoktu. Belki de 48 saat içinde 2. maçıma çıkmam, tuvalet ihtiyacıma neden oldu. Ben sahadan ayrıldığımda gol yemediğimiz için şanslıyız.”





Öte yandan maçın adamı seçilen Eric Dier, sosyal medya hesabından klozetin fotoğrafını paylaşarak "Gerçek maçın adamı" ifadelerini kullanarak bu durumu esprili bir dille paylaştı.