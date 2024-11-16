Maddi sıkıntılar yaşayan Olympique Lyon küme düşebilir

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Fransa Ligue 1’in köklü ekiplerinden Olimpik Lyon’da gündemi sarsan gelişmeler yaşanıyor.

Fransız basınından Get French Football News’in (GFFN) haberine göre; mali borçları sebebiyle Fransa Futbol Federasyonu (FFF) tarafından soruşturma altına alınan Lyon, ciddi yaptırımlarla karşı karşıya.

Mali durumunun vahim bir noktaya ulaşması nedeniyle Lyon’a “geçici” küme düşme cezası verildi.

Kulüp, sezon başındaki borçlarını ödeyemezse Ligue 2’ye düşürülme riskiyle karşı karşıya kalacak. Bunun yanı sıra kulübe transfer yasağı da getirildi.

EN ÖNEMLİ YILDIZLARI SATMAK ZORUNDA KALABİLİR

Haberde, Lyon’un ligde kalabilmesi için 500 milyon euroluk borcunun temizlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Yönetim, bu devasa finansal yükü hafifletmek amacıyla transfer gelirine odaklanmış durumda. 100 milyon euro gelir hedefleyen kulüp, bu doğrultuda Rayan Cherki ve Malick Fofana gibi genç yıldızlarını satmak zorunda kalabilir.

Yönetimin, kulübün geleceğini kurtarmak adına alacağı kararlar merakla bekleniyor.