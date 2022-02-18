Maguire'dan iddialara yanıt: Herkes keyfine baksın

Harry Maguire, son günlerde çıkan "takımdaki huzursuzluk" iddialarına cevap verdi.

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'ın formasını giyen Harry Maguire, bir süredir İngiliz basınında yer alan "Cristiano Ronaldo ile anlaşamıyorlar" tarzındaki haberlere sosyal medyadan tepki gösterdi.

Twitter'da bu haberi yapan bir gazetecinin mesajını alıntılayan İngiliz stoper, "Bu kulüple ilgili doğru olmayan birçok haber gördüm ve bu da bir başkası. Yazılan her şeyle ilgili açıklama yapmayacağım ama bununla alakalı bir şeyler demem gerekiyor. Biz beraberiz ve pazar gününe odaklıyız. Herkes keyfine bakabilir." şeklinde konuştu.

TAKIMDA ANLAŞMAZLIK VAR DİYE KONUŞULMUŞTU

İngiliz basınında çıkan haberlerde Kırmızı Şeytanlar'a Cristiano Ronaldo ile Harry Maguire'nin özellikle takım kaptanlığı konusunda başlayan anlaşmazlığı takımla alakalı diğer konularda da ilerlemiş, bu durum takımda "Ronaldocular" ve "Maguire"cılar gibi iki farklı gruplaşmaya sebep olmuştu.

Ralf Ragnick teknik direktörlüğünde çalkantılı günler geçiren Manchester United, bu sezon Premier League'de 25 haftada topladığı 43 puanla lider Manchester City'nin 20 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor.