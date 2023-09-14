Maguire'ın annesi tepkilere dayanamadı: Utanıyorum Harry Maguire'ın annesi Zoe Maguire, oğlu hakkında yapılan 'utanç verici' yorumları eleştirerek futbol taraftarlarını, uzmanları ve medyayı suçlayan açıklamalar yaptı.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz salı günü İngiltere'nin İskoçya'yı 3-1 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan giren ve kendi kalesine gol atan Harry Maguire'a, tepkiler çığ gibi büyüdü.

Yalnızca kendisi değil eşine de atılan hakaret içerikli mesajların ardından yıldız futbolcunun annesi Zoe Maguire, sosyal medyadan bir açıklama paylaştı.

"Utanç verici"

Oğlu Maguire için yazılan yorumların utanç verici olduğunu söyleyen Zoe Maguire, şöyle konuştu:

Bir anne olarak oğlumun bazı taraftarlardan, uzmanlardan ve medyadan aldığı olumsuz ve küfürlü yorumların seviyesini görmek utanç verici. Futbol dünyasında inişler ve çıkışlar, olumlular ve olumsuzlar olduğunu anlıyorum ama Harry'nin maruz kaldığı şey futbolun çok ötesine geçti. Onun yaşadıklarını görmek benim için iyi değil. Harry'nin kocaman bir kalbi var ve zihinsel olarak güçlü olması bununla başa çıkabilmesini sağlıyor.

Milli takım performansı

30 yaşındaki tecrübeli stoper, İngiliz milli takımının formasını 59 kez terletti. Maguire bu maçlarda 7 gol kaydetti.