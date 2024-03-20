Mahkeme Dani Alves için kararını verdi! Kefaletle serbest kalıyor Barcelona Mahkemesi, cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezası alan Dani Alves'in 1 milyon euro kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

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Barselona'da 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Dani Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski futbolcu Alves'in akıbeti belli oldu.

Kefaletle serbest kalacak

Marca'da yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcunun 1 milyon euro kefalet ödediği takdirde serbest kalacağı belirtildi.

Daha önce 4.5 yıl hapis cezası alan eski oyuncuya, 150 bin euro para cezasının yanı sıra 5 yıl süreyle denetimli serbestlik ve mağdura yaklaşma yasağı verildiği açıklanmıştı.

Barcelona efsaneleri arasından çıkardı

Barcelona, Alves'in adını 102 eski oyuncunun yer aldığı Barcelona efsaneler listesi grubundan çıkarmıştı.

Messi'den sonra en çok kupa kazanan isim

Kariyeri boyunca 869 maça çıkan Dani Alves 61 gol, 178 asist kaydetti. 214 sarı kart gören Alves, 7 kez ikinci sarıdan, 5 kez de direkt kırmızı kart gördü.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG gibi dev kulüplerin formalarını giyen 40 yaşındaki isim, kazandığı 43 kupayla Lionel Messi'nin ardından dünyanın en çok kupa kazanan futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

Brezilya A Milli Takımı ile de 126 resmi maça çıkan Alves, 8 gol ve 21 asistle mücadele etti.