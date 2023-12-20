Mainz ile berabere kalan Borussia Dortmund'un galibiyet hasreti sürüyor

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Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund, Mainz'ı ağırladı.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
29'da Julian Brandt ile öne geçen Borussia Dortmund'a Mainz, 43'te Sepp van den Berg ile karşılık verdi.
Salih Özcan oynamadı
Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte puanını 27 yapan ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Borussia Dortmund ligdeki bir sonraki maçında Darmstadt deplasmanına gidecek.
10 puana yükselen Mainz ise Wolfsburg'u konuk edecek.
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