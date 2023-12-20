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Mainz ile berabere kalan Borussia Dortmund'un galibiyet hasreti sürüyor

Mainz ile berabere kalan Borussia Dortmund'un galibiyet hasreti sürüyor Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 16. haftasında konuk ettiği Mainz ile 1-1 berabere kaldı. Dortmund'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.