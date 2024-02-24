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Mainz'ı mağlup eden Bayer Leverkusen tarihe geçti

Mainz'ı mağlup eden Bayer Leverkusen tarihe geçti Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 23. haftasında konuk ettiği Mainz'ı 2-1 mağlup ederek Almanya futbol tarihinin en uzun yenilmezlik serisinin sahibi oldu.