Mainz'ı mağlup eden Bayer Leverkusen tarihe geçti

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Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Bayer Leverkusen, Mainz'ı ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Granit Xhaka ve 68. dakikada Robert Andrich atarken Mainz'ın sayısını 7. dakikada Dominik Kohr kaydetti.
Mainz'da Jessic Ngankam, 80. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.
Almanya'nın en uzun yenilmezlik serisi
Üst üste 33 maçta kaybetmeyen Xabi Alonso'nun öğrencileri Almanya futbol tarihinin en uzun yenilmezlik serisini eline geçirdi.
Bu galibiyetle puanını 61'e yükselten Bayer Leverkusen ligdeki bir sonraki maçında Köln deplasmanına gidecek.
15 puanda kalan Mainz ise Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.
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