Mainz'ı tek golle geçen Bayer Leverkusen'in serisi sürdü

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Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Bayer Leverkusen, Mainz'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.

ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte üst üste 7. galibiyetini alarak puanını 38 yapan Bayer Leverkusen, ligdeki bir sonraki maçında Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.

28 puanda kalan Mainz ise Union Berlin deplasmanına gidecek.