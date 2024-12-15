Mallorca, Cyle Larin'in golleriyle kazandı

Haber Merkezi
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Mallorca, Girona'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Mallorca'nın gollerini 20. ve 51. dakikalarda Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cyle Larin attı.
Girona'nın tek sayısını 7. dakikada Donny van de Beek kaydetti.
VEDAT KIRMIZI GÖRDÜ
Mallorca'da Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi, 32. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte 27 puana ulaşan Mallorca, ligdeki bir sonraki maçında Getafe deplasmanına gidecek.
22 puanda kalan Girona ise Real Valladolid'i konuk edecek.
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