Mallorca, Espanyol'u yendi! Vedat Muriç maça damga vurdu

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İspanya LaLiga'nın 28. hafta mücadelesinde Mallorca ile Espanyol karşı karşıya geldi.

Vedat Muriç'in son dakikalarda penaltıdan attığı golle kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Mallorca oldu.

MURİÇ MAÇA DAMGA VURDU

Espanyol, 53. dakikada Vedat Muriç'in ters vuruşu sonrası maçta 1-0 öne geçti.

Mallorca'da Vedat Muriqi maçın 62. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. Maçın 65. dakikasında sahneye çıkan Takuma Asano, durumu 1-1 yaptı.

Maçı bırakmayan Mallorca, son dakikalarda penaltı kazandı. Bir kez daha topun başına geçen Vedat Muriqi, 90+7. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi.

23 MAÇTA 7 GOL ATTI

30 yaşındaki Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, bu sezon 23 lig maçında 7 gol kaydetti. Mallorca'da Cyle Larin, Espanyol maçına yedek kulübesinde başladı ancak şans bulamadı.

ESPANYOL KÜMEDE KALMA HESABI YAPIYOR

Bu galibiyetin ardından Mallorca puanını 40'a yükseltti ve Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü. Kümede kalma hesapları yapan Espanyol 28 puanla araya girdi.

Milli aranın ardından Mallorca, Valencia'ya konuk olacak. Espanyol, Atletico Madrid'i ağırlayacak.