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- Mallorca, La Liga'ya veda etti
Mallorca, La Liga'ya veda etti
Konuk ettiği Granada'ya 2-1 mağlup olan Mallorca'nın, bitime 1 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.
- Haber Merkezi
- 17.07.2020 - 09:04
İspanya La Liga'nın 37. haftasında Mallorca, Granada'yı konuk etti.
Ev sahibi ekip 20. dakikada Cucho Hernandez'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1.dakikada Victor Diaz ve 70. dakikada Carlos Fernandez kaydetti.
Mallorca'da 80. dakikada Aleksandar Sedlar ve 90+7. dakikada Cucho Hernandez kırmızı kart gördü.
Bu mağlubiyetin ardından 32 puanda kalan Mallorca'nın bitime 1 hafta ligden düşmesi kesinleşti.