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    Mallorca, La Liga'ya veda etti

    Konuk ettiği Granada'ya 2-1 mağlup olan Mallorca'nın, bitime 1 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 09:04
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    Mallorca, La Liga'ya veda etti

    İspanya La Liga'nın 37. haftasında Mallorca, Granada'yı konuk etti.

    Ev sahibi ekip 20. dakikada Cucho Hernandez'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti.

    Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1.dakikada Victor Diaz ve 70. dakikada Carlos Fernandez kaydetti.

    Mallorca, La Liga'ya veda etti #1

    Mallorca'da 80. dakikada Aleksandar Sedlar ve 90+7. dakikada Cucho Hernandez kırmızı kart gördü.

    Bu mağlubiyetin ardından 32 puanda kalan Mallorca'nın bitime 1 hafta ligden düşmesi kesinleşti.

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