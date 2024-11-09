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Manchester City 5 dakikada 2 gol yedi: Guardiola bir ilki yaşadı

Manchester City 5 dakikada 2 gol yedi: Guardiola bir ilki yaşadı Manchester City, deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu. Pep Guardiola kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste kaybetti.