Manchester City, Aston Villa'yı farklı yendi

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İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, Aston Villa'yı ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Rodri ile 45, 62 ve 69. dakikalarda Foden atarken Aston Villa'nın tek sayısını 20. dakikada Duran kaydetti.
Zaniolo ilk 11'de başladı
Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 77 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla 67 puana yükselen Manchester City, ligdedi bir sonraki maçında Crystal Palace deplasmanına gidecek.
59 puanda kalan Aston Villa ise Brentford'u konuk edecek.
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