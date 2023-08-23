Manchester City, Bernardo Silva'nın sözleşmesini uzattı İngiliz devi Manchester City, Portekizli yıldızı Bernardo Silva'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

AA & Ensonhaber

Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de Bernardo Silva'nın sözleşmesi uzatıldı.

Adı bir süredir transfer iddialarında geçen Portekizli yıldız İngiliz kulübünde kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 2026 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

308 maçta görev aldı

Manchester ekibinin formasıyla şu ana kadar 308 maça çıkan ve 55 gol atan Silva, 5 Premier Lig, 4 Lig Kupası, 2 Federasyon Kupası, bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.