Manchester City, Bournemouth deplasmanında kazandı

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İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında Bournemouth ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Vitality Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Manchester City 1-0'lık skorla kazanarak zirve yolunda kritik bir üç puan aldı
Manchester City'e galibiyeti getiren golü 24. dakikada Foden kaydetti.
Bournemouth'ta milli oyuncu Enes Ünal, karşılaşmaya 88. dakikada dahil oldu.
Manchester City, takibe devam etti
Bu sonuçla birlikte puanını 59 yapan City, lider Liverpool'u takibini sürdürdü. Bournemouth ise 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Manchester City, evinde Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Bournemouth, Burnley deplasmanına gidecek.
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