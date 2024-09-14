Manchester City, Brentford karşısında hata yapmadı Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, sahasında Brentford'u Erling Haaland'ın golleriyle 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig 4. hafta mücadelesinde Manchester City ile Brentford karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Manchester City, 2-1'lik skorla kazandı.

CITY, HAALAND'LA KAZANDI

Brentford, 1. dakikada Yoane Wissa ile erken bir gol bulsa da Erling Haaland'ın 19 ve 32. dakikalarda attığı gollerle geriye düştü. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

TARİHE GEÇTİ

Sezonun ilk maçında Chelsea deplasmanında ağları havalandıran yıldız futbolcu Haaland, Ipswich Town ve Wet Ham United karşılaşmalarında hat-trick yaptı.

Bugün oynanan Brentford maçında ise 2 golle oynadı.

Haaland, Premier Lig tarihinde ilk 4 maç sonunda 9 gol atan ilk futbolcu oldu. 4 maçın ardından en fazla gol kaydeden futbolcu 8 golle Wayne Rooney'ydi.

BRENTFORD, 6 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 12'ye çıkarırken Brentford 6 puanda kaldı.

MANCHESTER CITY, INTER'LE KARŞILAŞACAK

Manchester City, bir sonraki maçında Inter ile Devler Ligi'nde mücadele edecek. Brentford ise İngiltere Kupası 3. tur maçında evinde Leyton Orient'i ağırlayacak