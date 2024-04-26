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Manchester City, Brighton'ı farklı geçti

Manchester City, Brighton'ı farklı geçti Arsenal ve Liverpool ile çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Premier Lig'in 29. hafta maçında konuk olduğu Brighton Hove Albion'ı 4-0 mağlup etti.