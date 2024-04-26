Manchester City, Brighton'ı farklı geçti

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İngiltere Premier Lig'in 29. hafta maçında Brighton Hove Albion, Manchester City'yi ağırladı.
Manchester City, 17. dakikada Kevin De Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Philip Foden, 26. ve 34. dakikalardaki golleriyle farkı üçe çıkardı ve ilk yarı da 3-0 sona erdi.
Maçın 62. dakikasında Julian Alvarez, farkı dörde çıkardı ve maç da 4-0 sona erdi.
Manchester City avantajını sürdürüyor
Ligde son 4 hafta öncesinde şampiyonluk yolunda Arsenal, Premier Lig'de 77 puanla zirvede yer alırken bir maçı eksik Manchester City 76 puan, Liverpool ise 74 puanda bulunuyor.
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