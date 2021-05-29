Manchester City-Chelsea - CANLI SKOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City ile Chelsea maçıyla belli oluyor.

CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

59' Sterling'in ceza sahasının solundan çektiği şut James'ten döndü. Manchester Cityli oyuncular James'in topa elle dokunduğunu işaret ederek penaltı bekledi. Ama Lahoz oyunu devam ettirdi.

52' James'in pasıyla sağ kanatta Werner savunmanın arkasına sarkmak istedi. Dias son anda araya girip tehlikeyi başlamadan bitirdi.

50' Sterling sol kanatta hareketlenmek istedi. Reece James geçit vermedi.

İlk yarı sonucu: Manchester City 0-1 Chelsea

45' İlk yarının sonunda en az 3 dakika uzatma oynanacak.

43' Goooool... Manchester City 0-1 Chelsea (Havertz)





36' Kante kaptığı topla hızlı bir şekilde ceza sahasına doğru sokuldu. Sağındaki Havertz'i topla buluşturdu. Havretz, ilk rakibinden sıyrıldı. Ama Zinchenko araya girip tehlikeyi önledi.

29' Sağ kanattan bindiren Walker'ın yerden ön direğe çıkarttığı topa Mahrez hamle yaptı ama dokunamadı.

27' De Bruyne'ün pasıyla ceza sahasına topla buluşan Foden'ın şutunda Rüdiger kritik bir hamle yaparak topa dokundu. Yükseklik kazanan topu da kaleci Mendy kontrol etti.

22' Sağ kanattan Reece James'in ortasında Stones topu uzaklaştırdı.

18' De Bruyne derin bir topla Sterling'i sol kanatta kaçırmak istedi. Chelsea savunması geçit vermedi.

15' De Bruyne, çalımlarla ceza sahasına sokulmak istedi. Kante geçit vermedi.

11' Sağ kanattan Werner'in yerden pasıyla ceza sahasına topla buluşan Kante, vuruş açısını yaratmak istedi. City savunması geçit vermedi.

9' Sol kanattan sıfıra inen Havertz'in ön direğe kestiği topa Werner hamle yaptı. Ama istediği vuşuru yapamadı.

1' Manchester City ilk dakikalarda ön alanda baskı yapıyor.

İki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea, bu akşam Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak için sahaya çıktı.

Manchester City ile Chelsea arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini, İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetiyor. Saat 22.00’de başlayan karşılaşmayı beIN Sports naklen yayınlıyor.

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, İlkay, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, Foden

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago, Rudiger, James, Kante, Jorginho, Chilwell, Mount, Werner, Havertz