Manchester City, Chelsea'ye diş geçiremedi

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İngiltere Premier Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne oldu.
Şampiyonluk hesapları yapan Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City ile üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea karşı karşıya geldi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Manchester City'nin golünü 83. dakikada Rodri, Chelsea'nin golünü 42. dakikada Raheem Sterling kaydetti.
İki takım 1'er puanın sahibi oldu
Bu beraberlikle Manchester City puanını 53'e çıkarırken, Chelsea'de 35 puana yükseldi.
Manchester City bir sonraki karşılaşmasında erteleme maçında sahasında Brentford'u konuk ederken, Chelsea'de 26. haftada Brentford deplasmanına çıkacak.
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