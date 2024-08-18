Manchester City, Chelsea'yi iki golle yıktı

İngiltere Premier Lig'in ilk haftası dev bir maça sahne oldu.
Enzo Maresca'nın çalıştırdığı Chelsea ile Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'da oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla konuk takım Manchester City oldu.
HAALAND, 100. MAÇINDA GOLÜNÜ BULDU
Manchester City'de ilk gol 18. dakikada Erling Haaland'dan geldi.
Manchester City ile 100. resmi maçına çıkan Norveçli yıldız, kendisi için bu özel maçta fileleri havalandırmayı başardı.
KOVACIC, ESKİ TAKIMINA GOL ATTI
Manchester ekibinde ikinci golü, 84. dakikada Mateo Kovacic attı. Kovacic, eski takımına attığı golün ardından sevinmedi.
MARESCA, KÖTÜ BAŞLADI
Yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile sezona başlayan Chelsea, ilk maçta istediğini bulamadı.
MANCHESTER CITY, SEZONU ÜÇ PUANLA AÇTI
Bu sonucun ardından Manchester City, yeni sezonu 3 puanla açtı. Chelsea, sahasında oynadığı ilk lig maçında puan alamadı.
Manchester City, ligde gelecek hafta sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.
Chelsea, ligin ikinci haftasında Wolverhampton deplasmanına gidecek.
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