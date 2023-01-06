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    Manchester City, Chelsea'yi tek golle geçti

    İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 08:45
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    Manchester City, Chelsea'yi tek golle geçti

    Stamford Bridge Stadı'nda yapılan 19. hafta maçında, ev sahibi ekipte yıldız oyuncu Raheem Sterling, 5. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

    İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 63. dakikasında Riyad Mahrez'in golüyle Manchester City, 1-0 öne geçti.

    Lider Arsenal'e yaklaştı

    Premier Lig'de 19 haftası sonrasında, 44 puanlı lider Arsenal'i, 39 puanlı Manchester City, 35 puanlı Newcastle United ve Manchester United takip ederken Chelsea ise 25 puanda kaldı.

    Manchester City

    Manchester City


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